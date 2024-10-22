Молодь до 25 років отримає до 150 тисяч гривень на власний бізнес через єРобота

Держава допомагає молоді відкрити бізнес – до 150 тисяч гривень без ФОП та робочих місць.

Джерело фото: agrotimes.ua

Українці віком до 25 років тепер мають можливість отримати до 150 тисяч гривень на відкриття власної справи через урядову програму єРобота. Про це повідомляє пресслужба «Дії». Держава спростила умови для молодих підприємців: тепер отримати грант можна без обов’язкового створення робочих місць.

Для участі потрібно виконати кілька кроків на порталі Дія: зареєструватися або авторизуватися, заповнити заявку, прикріпити бізнес-план і підписати документи електронним підписом. Державний центр зайнятості прийматиме рішення на основі бізнес-плану, репутації та інтерв'ю з кандидатом.

Нові умови діють лише для молоді, яка ще не має статусу ФОП. Програма єРобота, що надає безповоротні гранти, підтримала понад 20 тисяч підприємців за останні два роки. Проєкт ініційований прем’єр-міністром Денисом Шмигалем за участі низки міністерств та Ощадбанку.

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