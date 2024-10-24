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На Волині підозрюють чоловіків, які за 500 доларів виготовляли підроблені військово-облікові документи

23:59, 24 жовтня 2024
Спільники налагодили схему виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаного та довідок про надання відстрочок від призову на військову службу.
На Волині підозрюють чоловіків, які за 500 доларів виготовляли підроблені військово-облікові документи
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На Волині повідомлено про підозру трьом чоловікам, які за 500 доларів виготовляли підроблені військово-облікові документи. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

За даними слідства, спільники налагодили схему виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов’язаного та довідок про надання відстрочок від призову на військову службу  під час мобілізації на особливий період.

Свої послуги зловмисники оцінювали у 500 доларів та обіцяли клієнтам, що у разі пред’явлення виготовлених ними документів працівникам ТЦК та СП усе мине гладко та повістки не вручать. Окрім того, з такими документами можна навіть за кордон виїхати без перешкод.

У ході обшуків у фігурантів вилучено грошові кошти, кліше штампів та печаток різних установ, дотичних до видачі документів військовозобов’язаним, підроблені документи, у тому числі довідки МСЕК про встановлення інвалідності, ноутбуки, флешносії, мобільні телефони та чорнові записи.

Вирішується питання про обрання підозрюваним, затриманим у порядку ст. 208 КПК України, запобіжних заходів.

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Луцьк

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