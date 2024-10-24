На Волыни подозревают мужчин, которые за 500 долларов изготавливали поддельные военно-учетные документы

Сообщники наладили схему изготовления поддельных временных удостоверений военнообязанного и справки о предоставлении отсрочок от призыва на военную службу.

На Волыни сообщено о подозрении трем мужчинам, которые за 500 долларов изготавливали поддельные военно-учетные документы. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

По данным следствия, подельники наладили схему изготовления поддельных временных удостоверений военнообязанного и справок о предоставлении отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период.

Свои услуги злоумышленники оценивали в 500 долларов и обещали клиентам, что при предъявлении изготовленных ими документов работникам ТЦК и СП все пройдет гладко и повестки не вручат. Кроме того, с такими документами можно даже за границу уехать беспрепятственно.

В ходе обысков у фигурантов изъяты денежные средства, клише штампов и печатей различных учреждений, причастных к выдаче военнообязанных документов, поддельные документы, в том числе справки МСЭК об установлении инвалидности, ноутбуки, флешносители, мобильные телефоны и черновые записи.

Решается вопрос об избрании подозреваемым, задержанным в порядке ст. 208 УПК РФ, меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.