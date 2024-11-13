Україна та Норвегія підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері

Київ та Осло створили робочі групи для обміну досвідом у сфері оборонних закупівель.

Міністерство оборонних закупівель України та Агенція оборонних матеріалів Норвегії (NDMA) підписали угоду про поглиблення співпраці, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Угода передбачає обмін інформацією щодо ринку озброєння, спільні дослідження, а також розвиток інноваційних військових технологій. У рамках співпраці вже створені робочі групи у Києві та Осло, де експерти NDMA надають навчання українським фахівцям за різними напрямками.

«Переконаний, що поглиблення співпраці з партнерами з НАТО підвищить ефективність планування та постачання озброєння, що критично важливо для відбиття російської агресії. Щиро вдячний нашим норвезьким колегам за підтримку та готовність ділитися досвідом. Разом ми зміцнюємо оборонні можливості України та безпеку всієї Європи»— зазначив Умєров, висловивши подяку норвезьким колегам за підтримку.

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