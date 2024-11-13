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Украина и Норвегия подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере

19:04, 13 ноября 2024
Киев и Осло создали рабочие группы для обмена опытом в сфере оборонных закупок.
Украина и Норвегия подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере
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Министерство оборонных закупок Украины и Агентство оборонных материалов Норвегии (NDMA) подписали соглашение об углублении сотрудничества, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Соглашение предусматривает обмен информацией о рынке вооружения, совместные исследования, а также развитие инновационных военных технологий. В рамках сотрудничества уже созданы рабочие группы в Киеве и Осло, где эксперты NDMA предоставляют обучение украинским специалистам по различным направлениям.

«Убежден, что углубление сотрудничества с партнерами из НАТО повысит эффективность планирования и поставки вооружения, что критически важно для отражения российской агрессии. Искренне благодарен нашим норвежским коллегам за поддержку и готовность делиться опытом. Вместе мы укрепляем оборонные возможности Украины и безопасность всей Европы», - отметил Умеров, выразив благодарность норвежским коллегам за поддержку.

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оборона Норвегия Минобороны

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