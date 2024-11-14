На Житомирщині викрили експодатківця, який два роки незаконно отримував зарплату, вдаючи себе за військового

Два роки податківець практично не покидав межі свого дому, але отримав 700 000 грн зарплати в податковій.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому начальнику одного з управлінь ГУ Державної податкової служби у Житомирській області, який два роки обманом незаконно отримував середньомісячну зарплату. Про це інформує офіційний сайт ДБР.

Зазначається, що чоловік уклав контракт з добровольчим формуванням Дніпровської міської територіальної громади у червні 2022 року, але на службу так і не з’явився.

«Проте, це дало йому можливість звільнитись від виконання посадових обов’язків та залишитись у рідному місті.

Два роки податківець практично не покидав межі свого дому, але отримав 700 тис. грн зарплати в податковій», - заявили у Бюро.

Наразі чиновника звільнено із займаної посади.

Він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в великому розмірі в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Також буде ініційоване відшкодування державі завданих збитків.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

«У ході слідства буде дана правова оцінка діям посадових осіб ГУ ДПС, які допустили вказаний факт, адже посадовці жодного разу не перевіряли реальність проходження ним служби у вищевказаному добровольчому формуванні», - додали у ДБР.

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