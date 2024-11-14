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В Житомирской области разоблачили экс-налоговика, который два года незаконно получал зарплату, выдавая себя за военного

11:50, 14 ноября 2024
Два года налоговик практически не покидал пределы своего дома, но получил 700 000 грн. зарплаты в налоговой.
В Житомирской области разоблачили экс-налоговика, который два года незаконно получал зарплату, выдавая себя за военного
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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику одного из управлений ГУ Государственной налоговой службы в Житомирской области, который два года обманом незаконно получал среднемесячную зарплату. Об этом сообщает официальный сайт ГБР.

Отмечается, что мужчина заключил контракт с добровольческим формированием Днепровской городской территориальной общины в июне 2022 года, но на службу так и не явился.

«Однако это дало ему возможность освободиться от исполнения должностных обязанностей и остаться в родном городе.

Два года налоговик практически не покидал пределы своего дома, но получил 700 тыс. грн. зарплаты в налоговой», - заявили в Бюро.

Сейчас чиновник уволен с занимаемой должности.

Он подозревается в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в большом размере в условиях военного положения. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Также будет инициировано возмещение государству нанесенного ущерба.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

«В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц ГУ ГНС, которые допустили указанный факт, ведь должностные лица ни разу не проверяли реальность прохождения им службы в вышеуказанном добровольческом формировании», - добавили в ГБР.

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ГБР ГНС

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