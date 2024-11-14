Смертельное ДТП в Польше — дочь погибшего отсудила у перевозчика моральный ущерб в 250 тысяч гривен

Дочь погибшего пассажира обратилась в суд с иском о возмещении морального вреда, причиненного ДТП, объяснив, что из-за потери отца у нее начались проблемы со здоровьем.

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Хмельницкий апелляционный суд взыскал 250 000 грн морального ущерба с владельца автобуса, который попал в аварию в Польше, в пользу дочери погибшего пассажира из Хмельницкой области. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Як повідомляється, 5 березня 2021 року у м. Кашице (Республіка Польща) водій автобуса «VAN HOOL ALTANO TD921» здійснив небезпечний і недопустимий маневр повороту на швидкості, втратив контроль над транспортним засобом і з`їхав у кювет. Унаслідок ДТП 5 пасажирів автобуса загинуло та 28 отримали травми.

22 липня 2022 року Окружний суд у м. Пшемислі (Республіка Польща) визнав водія винним у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди та засудив його до 2 років 6 місяців позбавлення волі з забороною керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Донька загиблого пасажира з Хмельниччини звернулася до суду з позовом про відшкодування моральної шкоди, завданої ДТП, яку оцінила у 700 000 гривень. Цю суму вона просила стягнути з тернопільського приватного підприємця, у якого працював винуватець аварії.

За словами жінки, через смерть батька вона перенесла душевні страждання та нервові переживання, емоційний і психологічний стрес, що призвело до втрати здоров`я та зміни способу життя. Оскільки вона має право на страхове відшкодування моральної шкоди у розмірі 18 000 грн, то решту – 682 000 грн – просила стягнути з ФОП.

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області задовольнив позов частково: стягнув з підприємця на її користь 250 000 грн моральної шкоди.

ФОП оскаржив рішення до апеляційного суду: просив його скасувати та відмовити у позові. Він зазначив, що вирок Окружного суду у м. Пшемислі (Республіка Польща) від 22 липня 2022 року не визнаний в Україні у встановленому законом порядку, тому не має правових наслідків на території України. Висновок місцевого суду про часткову обґрунтованість позову він вважає передчасним.

Колегія суддів апеляційного суду погодилася з доводами апелянта про те, що суд першої інстанції неправомірно послався на вирок польського суду, позаяк він не визнаний на території України в установленому порядку. Однак, на думку ХАС, це не вплинуло на правильність рішення та не може бути підставою для його скасування.

Колегія суддів зауважила, що сторони визнали: дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув батько позивачки, сталася з вини водія автобуса, що належить ФОП, під час виконання ним трудових обов`язків.

Цивільно-правова відповідальність власника автобуса «VAN HOOL ALTANO TD921» була застрахована ПАТ «СК «УСГ», яке визнало дорожньо-транспортну пригоду страховим випадком і виплатило позивачці страхове відшкодування моральної шкоди у розмірі 24 000 грн.

За таких обставин суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про те, що доньці загиблого завдано моральної шкоди й підприємець це не спростував, уважає Хмельницький АС.

«Суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку, що розмір завданої позивачці моральної шкоди не покривається страховою виплатою, а тому з ФОП на користь позивачки слід присудити 250 000 грн моральної шкоди», – зазначила колегія суддів.

З постановою апеляційного суду у справі № 688/4533/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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