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Розтрата понад 800 тисяч гривень бюджетних коштів — суд переглянув запобіжний захід керівнику проектів та інженеру-будівельнику одного з рівненських ТОВ

21:08, 22 листопада 2024
Фігуранти внесли неправдиві відомості про обсяг та вартість ремонтних робіт.
Розтрата понад 800 тисяч гривень бюджетних коштів — суд переглянув запобіжний захід керівнику проектів та інженеру-будівельнику одного з рівненських ТОВ
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Рівненський апеляційний суд переглянув апеляційні скарги прокурора подані на ухвали слідчого судді місцевого суду, якими частково задоволено клопотання слідчого та застосовано до підозрюваних у підробці документів та розтраті державних коштів запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Сторона обвинувачення просила скасувати оскаржувані судові рішення, й ухвалити нові — про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Із матеріалів кримінального провадження відомо, що підрозділи ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області уклали з ТОВ договори на проведення капітального ремонту будівель пожежних депо у містах Млинові та Дубно. Згідно з умовами договору, в одному депо виконавець зобов’язався замінити покрівлю, в іншому —  частково замінити покрівлю й утеплити фасад.

У ході досудового розслідування з’ясувалося, що керівник проєктів та програм у сфері матеріального виробництва ТОВ спільно з інженером-будівельником, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи про невідповідність покрівельного покриття з металопрофілю, товщину якого затверджено проєктно-кошторисною документацією об’єктів будівництва, внесли неправдиві відомості про обсяг та вартість виконаних робіт, що не відповідають фактично використаним матеріалам та обсягу виконаних робіт, чим завдали державі збитків на понад 800 000 гривень

Керівникові проєктів оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, вчинене повторно, у великих розмірах, та в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 191), вчинення службового підроблення, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 366).

Інженерові-будівельнику інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України (пособництво шляхом усунення перешкод у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки), ч.2 ст.358 КК України (складання працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, завідомо підроблених офіційних документів), ч.3 ст.358 КК України (складання працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, завідомо підроблених офіційних документів, вчинене повторно), ч.5 ст.27, ч.4 ст.191 КК України (пособництво у заволодінні чужим майном через усунення перешкод, шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, вчинене у великих розмірах та в умовах воєнного стану).

Враховуючи тяжкість інкримінованих правопорушень, та у разі доведеності вини, до підозрюваних може застосуватися покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зважаючи на такі обставини кримінального провадження, прокурор вказав на ризики, які не нівелювалися від початку повідомлення працівникам ТОВ про підозру, тому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, застосовний місцевим судом, не перешкоджає підозрюваним незаконно  впливати на свідків, які є працівниками Товариства з обмеженою відповідальністю з метою зміни ними показів у якості свідка при їх допиті у суді, а також інших свідків, у тому числі замовника — співробітників ДСНС, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме — спотворювати на своєму робочому місці комп’ютерні документи, змінюючи вартість та обсяг робіт тощо.

Проти задоволення апеляційних скарг прокурора виступив захисник підозрюваних, просив їх не визнавати, а оскаржувані стороною обвинувачення ухвали слідчого судді місцевого суду залишити без змін. Вказав, що службова документація у ході досудового розслідування вилучена, його підзахисні виконують процесуальні обов’язки, тому ризики, зазначені в клопотанні слідчого, відсутні.

Рівненський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справі ухвалив рішення про задоволення апеляційних скарг прокурора та скасував ухвали слідчого судді, ухваливши рішення про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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