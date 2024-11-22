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Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів

18:05, 22 листопада 2024
Сторони також обговорили плани фінансування допомоги Україні на 2025 рік.
Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів
Джерело фото: Рустем Умєров / Facebook
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Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів за «данською моделлю». Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров за результатом зустрічі зі своїм колегою Полом Йонсоном під час робочого візиту до Швеції.

За словами Умєрова, «це ще один крок до посилення обороноздатності України, який демонструє довіру наших партнерів до нашого військово-промислового потенціалу».

Окрім того, зазначається, що сторони також обговорили плани фінансування допомоги Україні на 2025 рік.

«Працюємо над тим, щоб ця підтримка була ще більшою та відповідала реальним потребам наших захисників і захисниць. Окремий фокус — оснащення наших бригад. Фіналізуємо домовленості з нашими нордичними партнерами», - заявив Умєров.

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війна Швеція Міноборони Рустем Умєров

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