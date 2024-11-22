Стороны также обсудили планы финансирования помощи Украине на 2025 год.

Источник фото: Рустем Умеров / Facebook

Швеция профинансирует производство украинских дальнобойных дронов по «датской модели». Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров по результатам встречи со своим коллегой Полом Йонсоном во время рабочего визита в Швецию.

По словам Умерова, «это еще один шаг к усилению обороноспособности Украины, демонстрирующий доверие наших партнеров к нашему военно-промышленному потенциалу».

Кроме того, отмечается, что стороны также обсудили планы финансирования помощи Украине на 2025 год.

«Работаем над тем, чтобы эта поддержка была еще больше и отвечала реальным потребностям наших защитников и защитниц. Отдельный фокус – оснащение наших бригад. Финализируем договоренности с нашими нордическими партнерами», - заявил Умеров.

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