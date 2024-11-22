Верховный Суд поставил точку по делу теракта возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году

Верховный Суд оставил в силе приговор в виде пожизненного заключения для трех исполнителей теракта.

Верховный Суд подтвердил пожизненное заключение для трех лиц, признанных виновными в теракте в Харькове в феврале 2015 года. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Доказано, что осужденные устроили теракт 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время мирного «Марша единства», посвященного памяти Героев Небесной Сотни.

Сработала противопехотная мина с радиоуправляемым устройством, замаскированная в снежной груде накануне. На месте трагедии погибли два человека, а еще 11 получили различные травмы. Позже двое из раненых скончались в больнице. Среди погибших – 15-летний парень и полицейский.

Установлено, что главный фигурант лично ездил в Белгород для общения с российскими спецслужбами, которые за совершение теракта пообещали 10 тысяч долларов. К выполнению плана он привлек двух знакомых. Их объединяло неприязненное отношение к проукраинским активистам общественного движения «Евромайдан».

В декабре 2019 года Фрунзенский районный суд г. Харьков признал мужчин виновными и назначил наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества. Сторона защиты оспорила приговор. Апелляционный суд отказал в удовлетворении и оставил приговор суда первой инстанции по-прежнему.

Верховный Суд поставил точку по делу, подтвердив решение судов предыдущих инстанций и позицию прокуроров. Фигурантам окончательно назначено пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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