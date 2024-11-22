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Верховний Суд поставив крапку у справі теракту біля Палацу спорту в Харкові у 2015 році

17:47, 22 листопада 2024
Верховний Суд залишив без змін вирок у вигляді довічного ув'язнення для трьох виконавців теракту.
Верховний Суд поставив крапку у справі теракту біля Палацу спорту в Харкові у 2015 році
Фото: Офіс Генпрокурора
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Верховний Суд підтвердив довічне ув’язнення трьох осіб, визнаних винними у теракті в Харкові у лютому 2015 року. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Доведено, що засуджені влаштували теракт 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час мирного «Маршу єдності», який було присвячено пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Спрацювала протипіхотна міна з радіокерованим пристроєм, що була замаскована в сніговій купі напередодні. На місці трагедії загинули двоє осіб, а ще 11 отримали різні травми. Пізніше двоє з поранених померли в лікарні. Серед загиблих – 15-річний хлопець та поліцейський.  

Встановлено, що головний фігурант особисто їздив до Бєлгорода для спілкування з російськими спецслужбами, які за вчинення теракту пообіцяли 10 тисяч доларів. До виконання плану він залучив двох знайомих. Їх обʼєднувало неприязне відношення до проукраїнських активістів з громадського руху «Євромайдан».

У грудні 2019 року Фрунзенський районний суд м. Харкова визнав чоловіків винними та призначив покарання у виді довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Сторона захисту оскаржила вирок. Апеляційний суд відмовив у задоволенні та залишив вирок суду першої інстанції без змін.   

Верховний Суд поставив крапку у справі, підтвердивши рішення судів попередніх інстанцій та позицію прокурорів. Фігурантам остаточно призначено довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Верховний Суд теракт Харків

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