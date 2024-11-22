Верховний Суд поставив крапку у справі теракту біля Палацу спорту в Харкові у 2015 році

Верховний Суд залишив без змін вирок у вигляді довічного ув'язнення для трьох виконавців теракту.

Фото: Офіс Генпрокурора

Верховний Суд підтвердив довічне ув’язнення трьох осіб, визнаних винними у теракті в Харкові у лютому 2015 року. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Доведено, що засуджені влаштували теракт 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час мирного «Маршу єдності», який було присвячено пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Спрацювала протипіхотна міна з радіокерованим пристроєм, що була замаскована в сніговій купі напередодні. На місці трагедії загинули двоє осіб, а ще 11 отримали різні травми. Пізніше двоє з поранених померли в лікарні. Серед загиблих – 15-річний хлопець та поліцейський.

Встановлено, що головний фігурант особисто їздив до Бєлгорода для спілкування з російськими спецслужбами, які за вчинення теракту пообіцяли 10 тисяч доларів. До виконання плану він залучив двох знайомих. Їх обʼєднувало неприязне відношення до проукраїнських активістів з громадського руху «Євромайдан».

У грудні 2019 року Фрунзенський районний суд м. Харкова визнав чоловіків винними та призначив покарання у виді довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Сторона захисту оскаржила вирок. Апеляційний суд відмовив у задоволенні та залишив вирок суду першої інстанції без змін.

Верховний Суд поставив крапку у справі, підтвердивши рішення судів попередніх інстанцій та позицію прокурорів. Фігурантам остаточно призначено довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.