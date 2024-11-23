У Києві прокуратура через суд вимагає повернути державі укриття, яке вибуло у приватну власність

Укриття розташоване у Шевченківському районі міста.

У Київській міській прокуратурі заявили про те, що у ході виконання конституційних функцій було встановлено факт незаконної реєстрації за приватною особою права власності на обмежено оборотоздатне державне майно, а саме захисну споруду цивільного захисту загальною площею понад 222 кв. м. Укриття розташоване у Шевченківському районі міста.

У прокуратурі вказують, що «при цьому, всупереч законодавчій забороні на відчуження захисних споруд цивільного захисту з державної та комунальної власності, за комерційною структурою незаконно зареєстровано право власності на таку споруду».

Відтак, з метою захисту порушених інтересів держави Київська міська прокуратура подала до Господарського суду міста Києва позов про усунення перешкод державі в особі Фонду державного майна України у володінні, користуванні та розпорядженні приміщенням укриття шляхом зобовʼязання комерційної структури повернути державі захисну споруду цивільного захисту.

Станом на зараз суд відкрив провадження за позовом прокуратури та призначив справу до розгляду.

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