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Уряд спростив можливість отримання і передачі генеруючих джерел іонізуючого випромінювання благодійними організаціями та військовими частинами

13:55, 22 листопада 2024
Спрощено порядок набуття права на придбання і збут рентгенодіагностичних генеруючих джерел іонізуючого випромінювання благодійними організаціями, військовими частинами, закладами, установами сил безпеки та сил оборони.
Уряд спростив можливість отримання і передачі генеруючих джерел іонізуючого випромінювання благодійними організаціями та військовими частинами
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Уряд на засіданні 22 листопада вніс зміни у додаток 2 «Перелік видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації в умовах воєнного стану» до постанови КМУ від 18.03.2022 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану».

Так, спрощено на період воєнного стану підстави для набуття права на провадження господарської діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання:

  • отримання (придбання), передачі (збуту), зберігання рентгенодіагностичних генеруючих джерел іонізуючого випромінювання благодійними організаціями, військовими частинами, закладами, установами сил безпеки та сил оборони;
  • експлуатації мобільних (пересувних, переносних) рентгенодіагностичних генеруючих джерел іонізуючого випромінювання військовими частинами, закладами, установами сил безпеки та сил оборони.

Нагадаємо, раніше Державна інспекція з ядерного регулювання України повідомляла, що відповідно до зазначеної постанови у період воєнного стану право на провадження видів діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, а саме: отримання (придбання), передача (збут), зберігання рентгенодіагностичних генеруючих джерел іонізуючого випромінювання, може набуватися на підставі декларації про провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії.

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Кабінет Міністрів України

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Уряд спростив можливість отримання і передачі генеруючих джерел іонізуючого випромінювання благодійними організаціями та військовими частинами

Спрощено порядок набуття права на придбання і збут рентгенодіагностичних генеруючих джерел іонізуючого випромінювання благодійними організаціями, військовими частинами, закладами, установами сил безпеки та сил оборони.

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