Шмигаль заявив, що у 2025 році на підтримку ветеранів спрямують 10,5 мільярда гривень

Прем'єр-міністр підкреслив, що нова ветеранська політика включає низку пунктів.

Джерело фото: kmu.gov.ua

На наступний рік у державному бюджеті закладено 10,5 млрд грн, які спрямують на розвиток нової ветеранської політики. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду.

«Уряд разом з іншими відповідальними органами державної влади працює над додатками до Плану внутрішньої стійкості України. Одним із пунктів є «Політика героїв». Наш спільний обов’язок створити для ветеранів широкий простір можливостей та гідно вшанувати їхні подвиг і хоробрість. Нова ветеранська політика — це увага і повага до кожного захисника та захисниці. Уряд активно розвиває наявні ветеранські програми та постійно запроваджує нові. Наступного року в державному бюджеті закладено 10,5 млрд грн на підтримку ветеранів», - сказав він.

Шмигаль підкреслив, що нова ветеранська політика включає сервісну інфраструктуру та підтримку під час переходу до цивільного життя, лікування й реабілітацію, доступне житло, освіту для ветеранів та їхніх дітей, вшанування полеглих захисників та захисниць.

«За всіма цими пунктами маємо результати», - зазначив він.

Зауважимо, що Кабмін погодив законопроект про виплату 15 млн грн членам родини загиблих під час оборони України з 24 лютого по 25 березня 2022 року.

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