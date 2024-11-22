Шмыгаль заявил, что в 2025 году на поддержку ветеранов направят 10,5 миллиарда гривен

Премьер-министр подчеркнул, что новая ветеранская политика включает ряд пунктов.

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На следующий год в государственном бюджете заложено 10,5 млрд грн, которые будут направлены на развитие новой ветеранской политики. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

«Правительство вместе с другими ответственными органами государственной власти работает над приложениями к Плану внутренней устойчивости Украины. Одним из пунктов является "Политика героев". Наша общая обязанность создать для ветеранов широкое пространство возможностей и достойно почтить их подвиг и храбрость. Новая ветеранская политика – это внимание и уважение к каждому защитнику и защитнице. Правительство активно развивает существующие ветеранские программы и постоянно вводит новые. В следующем году в государственном бюджете заложено 10,5 млрд грн на поддержку ветеранов», – сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что новая ветеранская политика включает сервисную инфраструктуру и поддержку при переходе к гражданской жизни, лечении и реабилитации, доступное жилье, образование для ветеранов и их детей, оказание почестей павших защитников и защитниц.

«По всем этим пунктам имеем результаты», - отметил он.

Заметим, что Кабмин согласовал законопроект о выплате 15 млн грн членам семьи погибших во время обороны Украины с 24 февраля по 25 марта 2022 года.

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