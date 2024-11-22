Следует ли адвокату ставить отдельную подпись на добавленный ордер при подаче апелляционной жалобы через Электронный суд – позиция КГС ВС

КГС ВС отметил, что в случае подачи апелляционной жалобы через Электронный суд добавленный в нее ордер не требует отдельной подписи адвоката.

Фото: unba.org.ua

Если ордер на оказание юридической (правовой) помощи добавлен в документ, удостоверенный электронной подписью адвоката, дополнительного наложения отдельной собственноручной («физической») или электронной подписи на ордер не требуется. Такой вывод сделал Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу от 6 ноября 2024 г. № 483/346/24.

У справі, що розглядалася, апеляційний суд повернув апеляційну скаргу, подану адвокатом через електронний кабінет в ЄСІТС, оскільки додана до скарги копія ордера на надання позивачеві правничої (правової) допомоги не містить підпису адвоката. Додавання до апеляційної скарги, поданої через систему «Електронний суд», скан-копії не підписаного адвокатом ордера не свідчить про дотримання форми документа, що підтверджує право адвоката на здійснення представництва інтересів особи.

КЦС ВС скасував ухвалу апеляційного суду, передав справу до суду апеляційної інстанції для вирішення питання про відкриття апеляційного провадження, зробивши такі правові висновки.

Так, рішенням Ради адвокатів України від 8 червня 2024 року № 36 «Про внесення змін до Положення про ордер на надання правничої допомоги та до рішення РАУ № 162 від 04 серпня 2017 року», зокрема, доповнено п. 12 Положення новим підпунктом 12.15 такого змісту: «12.15. Ордер вважається підписаним адвокатом (керівником адвокатського бюро / адвокатського об’єднання), якщо у графі «Адвокат» міститься або власноручний (фізичний) підпис; або ордер засвідчено електронним підписом; або електронним підписом засвідчено документ, додатком до якого є ордер».

Касаційний суд зазначив, що гарантування кожному права на судовий захист і заборона обмеження в такому праві, в тому числі в умовах інтенсивної диджиталізації суспільства, повномасштабної збройної агресії проти України російської федерації та введення воєнного стану на всій території України, хоча б з точки зору найвищої соціальної цінності життя та здоров’я людини, спонукають до сприяння в забезпеченні плюралізму способів взаємодії між судами та учасниками судового процесу, способів підписання ордера, а не їх обмеження судами.

Ордер має бути підписаний адвокатом. Ордер вважається таким, що містить підпис адвоката, за умови, що: він містить власноручний («фізичний») підпис, підписаний електронним підписом і є додатком до документа, який підписано електронним підписом.

Якщо ордер додано до документа, що посвідчений електронним підписом, додаткового накладення окремого власноручного («фізичного») чи електронного підпису на ордер не вимагається.

Суд апеляційної інстанції встановив, що апеляційна скарга подана через систему «Електронний суд» та скріплена електронним підписом.

За умови підписання електронним підписом апеляційної скарги, до якої додано копію ордера, помилковим є висновок апеляційного суду про те, що копія ордера вважається непідписаною.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» подробно писала об этом деле.

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