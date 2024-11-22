Чи треба адвокату ставити окремий підпис на доданий ордер при поданні апеляційної скарги через Електронний суд – позиція КЦС ВС

КЦС ВС зазначив, що у разі подання апеляційної скарги через Електронний суд доданий до неї ордер не вимагає окремого підпису адвоката.

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Якщо ордер на надання правничої (правової) допомоги додано до документа, що посвідчений електронним підписом адвоката, додаткового накладення окремого власноручного («фізичного») чи електронного підпису на ордер не вимагається. Такий висновок зробив Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду у справі від 6 листопада 2024 року № 483/346/24.

У справі, що розглядалася, апеляційний суд повернув апеляційну скаргу, подану адвокатом через електронний кабінет в ЄСІТС, оскільки додана до скарги копія ордера на надання позивачеві правничої (правової) допомоги не містить підпису адвоката. Додавання до апеляційної скарги, поданої через систему «Електронний суд», скан-копії не підписаного адвокатом ордера не свідчить про дотримання форми документа, що підтверджує право адвоката на здійснення представництва інтересів особи.

КЦС ВС скасував ухвалу апеляційного суду, передав справу до суду апеляційної інстанції для вирішення питання про відкриття апеляційного провадження, зробивши такі правові висновки.

Так, рішенням Ради адвокатів України від 8 червня 2024 року № 36 «Про внесення змін до Положення про ордер на надання правничої допомоги та до рішення РАУ № 162 від 04 серпня 2017 року», зокрема, доповнено п. 12 Положення новим підпунктом 12.15 такого змісту: «12.15. Ордер вважається підписаним адвокатом (керівником адвокатського бюро / адвокатського об’єднання), якщо у графі «Адвокат» міститься або власноручний (фізичний) підпис; або ордер засвідчено електронним підписом; або електронним підписом засвідчено документ, додатком до якого є ордер».

Касаційний суд зазначив, що гарантування кожному права на судовий захист і заборона обмеження в такому праві, в тому числі в умовах інтенсивної диджиталізації суспільства, повномасштабної збройної агресії проти України російської федерації та введення воєнного стану на всій території України, хоча б з точки зору найвищої соціальної цінності життя та здоров’я людини, спонукають до сприяння в забезпеченні плюралізму способів взаємодії між судами та учасниками судового процесу, способів підписання ордера, а не їх обмеження судами.

Ордер має бути підписаний адвокатом. Ордер вважається таким, що містить підпис адвоката, за умови, що: він містить власноручний («фізичний») підпис, підписаний електронним підписом і є додатком до документа, який підписано електронним підписом.

Якщо ордер додано до документа, що посвідчений електронним підписом, додаткового накладення окремого власноручного («фізичного») чи електронного підпису на ордер не вимагається.

Суд апеляційної інстанції встановив, що апеляційна скарга подана через систему «Електронний суд» та скріплена електронним підписом.

За умови підписання електронним підписом апеляційної скарги, до якої додано копію ордера, помилковим є висновок апеляційного суду про те, що копія ордера вважається непідписаною.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» детально писала про цю справу.

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