Податкова уточнила правила застосування ПРРО для валютних операцій

ДПС: ПРРО не можна використовувати в офлайн-режимі для торгівлі валютою.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба нагадала, що використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних РРО (ПРРО) регулюється Законом України №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Закон дозволяє застосування ПРРО в офлайн-режимі у разі відсутності зв’язку із фіскальним сервером контролюючого органу. Однак є виняток для операцій із торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

Відповідно до пункту 10 статті 5 Закону №265, у разі:

виходу з ладу РРО чи ПРРО,

або відсутності зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером,

облік таких операцій та формування розрахункових документів здійснюються згідно з порядком, встановленим Національним банком України.

Таким чином, суб’єкти господарювання, які займаються торгівлею валютними цінностями, не мають права використовувати ПРРО в офлайн-режимі за відсутності зв’язку із сервером ДПС.

Це обмеження підтверджено чинним Порядком №317, який регламентує реєстрацію та роботу ПРРО.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.