Налоговая уточнила правила применения ПРРО для валютных операций

ГНС: ПРРО нельзя использовать в офлайн-режиме для торговли валютой.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба напомнила, что использование регистраторов расчетных операций (РРО) и программных РРО (ПРРО) регулируется Законом Украины №265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг».

Закон разрешает применение ПРРО в офлайн-режиме в случае отсутствия связи с фискальным сервером контролирующего органа. Однако есть исключение для операций по торговле валютными ценностями в наличной форме.

В соответствии с пунктом 10 статьи 5 Закона №265, в случае:

- выхода из строя РРО или ПРРО,

- или отсутствия связи между ПРРО и фискальным сервером,

- учет таких операций и формирование расчетных документов осуществляются согласно порядку, установленному Национальным банком Украины.

Таким образом, субъекты хозяйствования, которые занимаются торговлей валютными ценностями, не имеют права использовать ПРРО в офлайн-режиме при отсутствии связи с сервером ГНС.

Это ограничение подтверждено действующим Порядком №317, регламентирующим регистрацию и работу ПРРО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.