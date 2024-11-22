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Правительство упростило возможность получения и передачи генерирующих источников ионизирующего излучения благотворительными организациями и воинскими частями

13:55, 22 ноября 2024
Упрощен порядок приобретения права на приобретение и сбыт рентгенодиагностических генерирующих источников ионизирующего излучения благотворительными организациями, воинскими частями, заведениями, учреждениями сил безопасности и сил обороны.
Правительство упростило возможность получения и передачи генерирующих источников ионизирующего излучения благотворительными организациями и воинскими частями
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Правительство на заседании 22 ноября внесло изменения в приложение 2 «Перечень видов хозяйственной деятельности, которые не могут производиться на основании представления декларации в условиях военного положения» в постановление КМУ от 18.03.2022 314 «Некоторые вопросы обеспечения хозяйственной деятельности в условиях военного положения».

Так, упрощено на период военного положения основания для получения права на осуществление хозяйственной деятельности по использованию источников ионизирующего излучения:

  • получение (приобретение), передачи (сбыта), хранение рентгенодиагностических генерирующих источников ионизирующего излучения благотворительными организациями, воинскими частями, учреждениями, учреждениями сил безопасности и сил обороны;
  • эксплуатации мобильных (передвижных, переносных) рентгенодиагностических генерирующих источников ионизирующего излучения воинскими частями, учреждениями, учреждениями сил безопасности и сил обороны.

Напомним, ранее Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины сообщала, что согласно указанному постановлению в период военного положения право на осуществление видов деятельности по использованию источников ионизирующего излучения, а именно: получение (приобретение), передача (сбыт), хранение рентгенодиагностических генерирующих источников ионизирующего излучения, может приобретаться на основании декларации о производстве деятельности в сфере использования ядерной энергии.

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Кабинет Министров Украины

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