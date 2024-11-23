В Киеве прокуратура через суд требует вернуть государству укрытие, выбывшее в частную собственность

Укрытие находится в Шевченковском районе города.

В Киевской городской прокуратуре заявили о том, что в ходе выполнения конституционных функций был установлен факт незаконной регистрации за частным лицом права собственности на ограниченное оборотоспособное государственное имущество, а именно защитное сооружение гражданской защиты общей площадью более 222 кв. м. Укрытие находится в Шевченковском районе города.

В прокуратуре указывают, что «при этом вопреки законодательному запрету на отчуждение защитных сооружений гражданской защиты из государственной и коммунальной собственности за коммерческой структурой незаконно зарегистрировано право собственности на такое сооружение».

Следовательно, в целях защиты нарушенных интересов государства Киевская городская прокуратура подала в Хозяйственный суд города Киева иск об устранении препятствий государству в лице Фонда государственного имущества Украины во владении, пользовании и распоряжении помещением укрытия путем обязательства коммерческой структуры вернуть государству защитное сооружение гражданской защиты.

В настоящее время суд открыл производство по иску прокуратуры и назначил дело к рассмотрению.

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