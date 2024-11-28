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10 днів для кодифікації – що потрібно знати виробникам БпАК в Україні

20:40, 28 листопада 2024
Міноборони пояснило ключові процедури кодифікації нових безпілотників.
10 днів для кодифікації – що потрібно знати виробникам БпАК в Україні
Фото: mod.gov.ua
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Міністерство оборони України відповіло на найпоширеніші запитання від виробників щодо процедур кодифікації безпілотних авіаційних комплексів (БпАК). Це питання стало одним із пріоритетів у контексті розробки нових зразків озброєння для потреб Сил оборони України.

Процедурами кодифікації опікується Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки Міністерства оборони України.

Кодифікацію регулюють такі документи:

  • Постанова КМУ №345 (2015 р.) про постачання товарів оборонного призначення в особливий період;
  • Постанова КМУ №763 (2023 р.) щодо експериментального проєкту з виробництва та закупівлі боєприпасів;
  • Постанова КМУ №256 (2023 р.) про закупівлі безпілотних систем і засобів РЕБ в умовах воєнного стану;
  • Накази Міноборони №673 (2017 р.) і №354/нм (2024 р.) щодо порядку кодифікації й постачання озброєння.

Зразки необхідної технічної документації розміщені на офіційному сайті Міноборони в розділі «Інноваційні проєкти» (банер «АРСЕНАЛ»).

За повної відповідності пакету документів процедура кодифікації БпАК займає до 10 днів. Виробники можуть отримувати консультації через закріпленого фахівця, який інформуватиме про статус заявки.

Міноборони наголошує, що кодифікація озброєння є важливим кроком для спрощення процедур впровадження нових технологій у ЗСУ.

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Міноборони

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