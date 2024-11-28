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МОЗ затвердило методики, за якими оцінюватимуть стан пацієнтів, які потребують реабілітації

20:22, 28 листопада 2024
Наказ містить методики, які допоможуть фахівцям із реабілітації встановити стан пацієнтів, які мають 20 поширених захворювань та станів.
МОЗ затвердило методики, за якими оцінюватимуть стан пацієнтів, які потребують реабілітації
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Міністерство охорони здоров’я методики, за якими оцінюватимуть стан пацієнтів, які потребують реабілітації. Наказ № 1946 ухвалив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У ньому наведено перелік тестів, шкал аналізу та методик, які допоможуть фахівцям із реабілітації встановити стан пацієнтів, які мають 20 поширених захворювань та станів.

Йдеться про:

  • церебральний параліч;
  • розсіяний склероз;
  • ураження нервової системи в гострому та післягострому періодах;
  • травми спинного мозку в післягострому та довготривалому періодах;
  • гострий мозковий інсульт;
  • травми головного мозку;
  • гострий запальний артрит;
  • анкілозуючий спондиліт (запальна хвороба суглобів хребта);
  • хронічний поширений біль;
  • біль у попереку;
  • м’язово-скелетні ураження в гострому та післягострому періодах;
  • остеоартрит;
  • остеопороз;
  • ревматоїдний артрит;
  • обструктивні захворювання легень;
  • кардіореспіраторні стани в гострому та післягострому періодах;
  • ішемічна хвороба серця;
  • ураження кисті.

Фахівці можуть самостійно обирати, які інструменти із затвердженого переліку використовувати для оцінювання стану пацієнта.

Міністерство зазначає, що документ також допоможе в підготовці студентів до практичної роботи, оскільки здобувачі освіти під час навчання зможуть вивчати затверджені інструменти оцінки.

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МОЗ

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