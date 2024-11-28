МОЗ затвердило методики, за якими оцінюватимуть стан пацієнтів, які потребують реабілітації

Міністерство охорони здоров’я методики, за якими оцінюватимуть стан пацієнтів, які потребують реабілітації. Наказ № 1946 ухвалив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
У ньому наведено перелік тестів, шкал аналізу та методик, які допоможуть фахівцям із реабілітації встановити стан пацієнтів, які мають 20 поширених захворювань та станів.
Йдеться про:
Фахівці можуть самостійно обирати, які інструменти із затвердженого переліку використовувати для оцінювання стану пацієнта.
Міністерство зазначає, що документ також допоможе в підготовці студентів до практичної роботи, оскільки здобувачі освіти під час навчання зможуть вивчати затверджені інструменти оцінки.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.