Усі країни ЄС зобов'язані виконувати ордери МКС, у тому числі на арешт Нетаньягу та Галанта, — речник ЄК

Представник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що ЄК прийняла до відома ордера МКС на арешт Нетаньягу та Галанта.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Усі країни - члени Євросоюзу підтримують Міжнародний кримінальний суд і мають виконувати його ордери, зокрема на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та екс-міністра оборони Йоава Галанта. Про це повідомив представник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано агентству Anadolu.

"Усі країни, які ратифікували Римський статут, у тому числі всі держави - члени ЄС, зобов'язані виконувати ордери на арешт, видані МКС", - сказав представник Єврокомісії.

За словами Стано, ЄС та держави - члени об'єднання "твердо віддані міжнародному кримінальному правосуддю та боротьбі з безкарністю".

"Ми підтримуємо МКС та принципи, викладені у Римському статуті", - Стано.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Нетаньягу та Галланта. Їх звинуватили у нібито злочинах у секторі Газа.

Нідерланди пообіцяли заарештувати прем’єра Ізраїлю Нетаньяху за ордером МКС, якщо він приїде до країни.

Президент США Джо Байден назвав «обурливим» ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Нетаньягу та Галанта.

Додамо, що у Сенаті США погрожують санкціями країнам, готовим арештувати прем’єра Ізраїлю Нетаньягу.

Крім того, країни G7 можуть тимчасово призупинити дію ордера МКС на арешт Нетаньягу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.