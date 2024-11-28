Все страны ЕС обязаны исполнять ордера МУС, в том числе на арест Нетаньяху и Галанта, — спикер ЕК

Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что ЕК приняла к сведению ордера МУС на арест Нетаньяху и Галанта.

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Все страны - члены Евросоюза поддерживают Международный уголовный суд и должны исполнять его ордера, в том числе на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны еврейского государства Йоава Галанта. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано агентству Anadolu.

"Все страны, ратифицировавшие Римский статут, в том числе все государства - члены ЕС, обязаны исполнять ордера на арест, выданные МУС", - сказал представитель Еврокомиссии.

По словам Стано, ЕС и государства - члены объединения "твердо привержены международному уголовному правосудию и борьбе с безнаказанностью".

"Мы поддерживаем МУС и принципы, изложенные в Римском статуте", - добавил представитель ЕК.

Напомним, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта. Их обвинили в якобы преступлениях в секторе Газа.

Нидерланды пообещали арестовать премьера Израиля Нетаньяху по ордеру МУС, если он приедет в страну.

Президент США Джо Байден назвал «возмутительным» ордер Международного уголовного суда на арест Нетаньяху и Галанта.

Добавим, что в Сенате США угрожают санкциям странам, готовым арестовать премьера Израиля Нетаньяху.

Кроме того, страны G7 могут временно приостановить действие ордера МУС на арест Нетаньяху.

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