Жестокое убийство студентки во Львове – какое решение в отношении злоумышленника принял Верховный Суд

Злоумышленник приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство студентки во Львове.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций, согласно которым мужчина признан виновным в совершении умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Он приговорен к пожизненному лишению свободы, передает официальный сайт ВС.

Как установили суды, осужденный готовился к совершению убийства. Он пригласил на заранее съемную квартиру знакомую, с которой раньше имел отношения. Там во время конфликта он причинил ей острым предметом большое количество телесных повреждений, а также 22 проникающих колото-резаных ран грудной клетки. От полученных травм потерпевшая скончалась. После этого осужденный оставил место совершения преступления и скрывался от правоохранительных органов.

Среди прочего, Верховный Суд указал, что назначенное наказание в виде пожизненного лишения свободы является обоснованным.

С полным текстом постановления КУС ВС от 26 ноября 2024 г. по делу № 463/1771/22 (производство № 51-7150 км 23) можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

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