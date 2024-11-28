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Жорстоке вбивство студентки у Львові – яке рішення щодо зловмисника прийняв Верховний Суд

20:04, 28 листопада 2024
Зловмисника засуджено до довічного позбавлення волі за вбивство студентки у Львові.
Жорстоке вбивство студентки у Львові – яке рішення щодо зловмисника прийняв Верховний Суд
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Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, відповідно до яких чоловіка визнано винуватим у скоєнні умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України). Його засуджено до довічного позбавлення волі, передає офіційний сайт ВС.

Як установили суди, засуджений готувався до вчинення вбивства. Він запросив на заздалегідь орендовану квартиру знайому, з якою раніше мав стосунки. Там під час конфлікту він заподіяв їй гострим предметом велику кількість тілесних ушкоджень, а також 22 проникаючі колото-різані рани грудної клітки. Від отриманих травм потерпіла померла. Після того засуджений залишив місце скоєння злочину та переховувався від правоохоронних органів.

Серед іншого, Верховний Суд вказав, що призначене покарання у виді довічного позбавлення волі є обґрунтованим.

З повним текстом постанови ККС ВС від 26 листопада 2024 року у справі № 463/1771/22 (провадження № 51-7150 км 23) можна буде ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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