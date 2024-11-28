Минздрав утвердил методики, по которым будут оценивать состояние пациентов, нуждающихся в реабилитации

Приказ содержит методики, которые помогут специалистам по реабилитации установить состояние пациентов с 20 распространенными заболеваниями и состояниями.

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Министерство здравоохранения методики, по которым будут оценивать состояние пациентов, нуждающихся в реабилитации. Приказ №1946 утвердил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В нем представлен перечень тестов, шкал анализа и методик, которые помогут специалистам по реабилитации установить состояние пациентов, имеющих 20 распространенных заболеваний и состояний.

В списке:

церебральный паралич;

рассеянный склероз;

поражение нервной системы в остром и послеострое периодах;

травмы спинного мозга в послеостром и длительном периодах;

острый мозговой инсульт;

травмы головного мозга;

острый воспалительный артрит;

анкилозирующий спондилит (воспалительная болезнь суставов позвоночника);

хроническая распространенная боль;

боль в пояснице;

мышечно-скелетные поражения в остром и послеострое периодах;

остеоартрит;

остеопороз;

ревматоидный артрит;

обструктивные заболевания легких;

кардиореспираторные состояния в остром и послеострое;

ишемическая болезнь сердца;

поражение кисти.

Специалисты могут самостоятельно выбирать, какие инструменты из утвержденного списка использовать для оценки состояния пациента.

Министерство отмечает, что документ также поможет в подготовке студентов к практической работе, поскольку соискатели образования смогут изучать утвержденные инструменты оценки.

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