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Минздрав утвердил методики, по которым будут оценивать состояние пациентов, нуждающихся в реабилитации

20:22, 28 ноября 2024
Приказ содержит методики, которые помогут специалистам по реабилитации установить состояние пациентов с 20 распространенными заболеваниями и состояниями.
Минздрав утвердил методики, по которым будут оценивать состояние пациентов, нуждающихся в реабилитации
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Министерство здравоохранения методики, по которым будут оценивать состояние пациентов, нуждающихся в реабилитации. Приказ №1946 утвердил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В нем представлен перечень тестов, шкал анализа и методик, которые помогут специалистам по реабилитации установить состояние пациентов, имеющих 20 распространенных заболеваний и состояний.

В списке:

  • церебральный паралич;
  • рассеянный склероз;
  • поражение нервной системы в остром и послеострое периодах;
  • травмы спинного мозга в послеостром и длительном периодах;
  • острый мозговой инсульт;
  • травмы головного мозга;
  • острый воспалительный артрит;
  • анкилозирующий спондилит (воспалительная болезнь суставов позвоночника);
  • хроническая распространенная боль;
  • боль в пояснице;
  • мышечно-скелетные поражения в остром и послеострое периодах;
  • остеоартрит;
  • остеопороз;
  • ревматоидный артрит;
  • обструктивные заболевания легких;
  • кардиореспираторные состояния в остром и послеострое;
  • ишемическая болезнь сердца;
  • поражение кисти.

Специалисты могут самостоятельно выбирать, какие инструменты из утвержденного списка использовать для оценки состояния пациента.

Министерство отмечает, что документ также поможет в подготовке студентов к практической работе, поскольку соискатели образования смогут изучать утвержденные инструменты оценки.

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Минздрав

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