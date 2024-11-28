Минздрав утвердил методики, по которым будут оценивать состояние пациентов, нуждающихся в реабилитации

Министерство здравоохранения методики, по которым будут оценивать состояние пациентов, нуждающихся в реабилитации. Приказ №1946 утвердил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
В нем представлен перечень тестов, шкал анализа и методик, которые помогут специалистам по реабилитации установить состояние пациентов, имеющих 20 распространенных заболеваний и состояний.
В списке:
Специалисты могут самостоятельно выбирать, какие инструменты из утвержденного списка использовать для оценки состояния пациента.
Министерство отмечает, что документ также поможет в подготовке студентов к практической работе, поскольку соискатели образования смогут изучать утвержденные инструменты оценки.
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