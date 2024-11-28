10 дней для кодификации – что нужно знать производителям БпАК в Украине

Минобороны объяснило ключевые процедуры кодификации новых беспилотников.

Фото: mod.gov.ua

Министерство обороны Украины ответило на самые распространенные вопросы от производителей относительно процедур кодификации беспилотных авиационных комплексов (БпАК). Этот вопрос стал одним из приоритетов в контексте разработки новых образцов вооружения для нужд Сил обороны Украины.

Процедурами кодификации занимается Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники Министерства обороны Украины.

Кодификацию регулируют следующие документы:

Постановление КМУ №345 (2015 г.) о поставках товаров оборонного назначения в особый период;

Постановление КМУ №763 (2023 г.) относительно экспериментального проекта по производству и закупке боеприпасов;

Постановление КМУ №256 (2023 г.) о закупках беспилотных систем и средств РЭБ в условиях военного положения;

Приказы Минобороны №673 (2017 г.) и №354/нм (2024 г.) о порядке кодификации и поставки вооружения.

Образцы необходимой технической документации размещены на официальном сайте Минобороны в разделе «Инновационные проекты» (баннер «АРСЕНАЛ»).

При полном соответствии пакета документов процедура кодификации БпАК занимает до 10 дней. Производители могут получать консультации через закрепленного специалиста, который будет информировать о статусе заявки.

Минобороны отмечает, что кодификация вооружения является важным шагом для упрощения процедур внедрения новых технологий в ВСУ.

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