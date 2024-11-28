10 дней для кодификации – что нужно знать производителям БпАК в Украине

Министерство обороны Украины ответило на самые распространенные вопросы от производителей относительно процедур кодификации беспилотных авиационных комплексов (БпАК). Этот вопрос стал одним из приоритетов в контексте разработки новых образцов вооружения для нужд Сил обороны Украины.
Процедурами кодификации занимается Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники Министерства обороны Украины.
Кодификацию регулируют следующие документы:
Образцы необходимой технической документации размещены на официальном сайте Минобороны в разделе «Инновационные проекты» (баннер «АРСЕНАЛ»).
При полном соответствии пакета документов процедура кодификации БпАК занимает до 10 дней. Производители могут получать консультации через закрепленного специалиста, который будет информировать о статусе заявки.
Минобороны отмечает, что кодификация вооружения является важным шагом для упрощения процедур внедрения новых технологий в ВСУ.
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