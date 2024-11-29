Україна повернула тіла 502 полеглих захисників

Відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із Донецького, Луганського та Запорізького напрямків.

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Україна повернула тіла 502 загиблих військовослужбовців, які загинули під час бойових дій на різних напрямках фронту. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед повернутих загиблих:

397 військових з Донецького напрямку;

24 з Луганського напрямку;

64 із Запорізького напрямку;

17 тіла, які були повернуті з моргів на території Російської Федерації.

Процес повернення тіл здійснювали представники Координаційного штабу, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а також інших установ сектору безпеки та оборони України.

Після повернення, тіла загиблих передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам для ідентифікації загиблих.

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