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Україна повернула тіла 502 полеглих захисників

20:29, 29 листопада 2024
Відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із Донецького, Луганського та Запорізького напрямків.
Україна повернула тіла 502 полеглих захисників
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Україна повернула тіла 502 загиблих військовослужбовців, які загинули під час бойових дій на різних напрямках фронту. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед повернутих загиблих:

  • 397 військових з Донецького напрямку;
  • 24 з Луганського напрямку;
  • 64 із Запорізького напрямку;
  • 17 тіла, які були повернуті з моргів на території Російської Федерації.

Процес повернення тіл здійснювали представники Координаційного штабу, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а також інших установ сектору безпеки та оборони України.

Після повернення, тіла загиблих передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам для ідентифікації загиблих.

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