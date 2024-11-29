Украина вернула тела 502 павших защитников

Состоялась репатриация тел погибших украинских военнослужащих с Донецкого, Луганского и Запорожского направлений.

Украина вернула тела 502 погибших военнослужащих, погибших во время боевых действий на разных направлениях фронта. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Среди возвращенных погибших:

397 военных с Донецкого направления;

24 с Луганского направления;

64 с Запорожского направления;

17 тел, которые были возвращены из моргов на территории Российской Федерации.

Процесс возвращения тел осуществляли представители Координационного штаба, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ, СБУ, МВД, Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, а также других учреждений сектора безопасности и обороны Украины.

После возвращения, тела погибших передадут правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам для идентификации погибших.

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