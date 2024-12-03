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Втрати ЗСУ у війні значно менші за 80 тисяч, про які пишуть американські ЗМІ, — Володимир Зеленський

08:53, 3 грудня 2024
Президент Зеленський заявив, що не може розкрити конкретні цифри, однак втрати ЗСУ менші за ті, які публікують західні ЗМІ.
Втрати ЗСУ у війні значно менші за 80 тисяч, про які пишуть американські ЗМІ, — Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна втратила у війні з РФ менше 80 тисяч військовослужбовців, про які пишуть американські ЗМІ. Про це він сказав в інтервʼю для Kyodo News.

Президент пояснив, що не може розкрити конкретні цифри, однак вони менші за ті, які публікують західні ЗМІ. Водночас він зазначив, що наразі точно невідомо, скільки українців загинуло на тимчасово окупованих територіях.

Інші заяви Зеленського з інтерв’ю:

- З початку вересня втрати України до РФ 1 до 8.

- Передусім ми будемо думати про те, як зберегти людське життя, а не про територію. Хоча, територію ми не залишимо Путіну і в перспективі все одно Україна відновить територіальну цілісність.

- Нам не вистачає підготовлених та укомплектованих бригад. З 14, про які ми домовлялися, готові лише 2. Потрібно хоча б 10. Саме через це росіяни просуваються на Сході.

- Військових КНДР прибуло на територію РФ приблизно 12 тисяч. Вже є поранені та загиблі серед них.

Раніше Зеленський заявляв, що партнери хочуть, щоб Україна знизила вік мобілізації. Але, за його словами, проблема України полягає саме в оснащенні своїх військовослужбовців зброєю та технікою, а не в кількості людей. 

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війна Володимир Зеленський

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