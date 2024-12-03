Потери ВСУ в войне значительно меньше 80 тысяч, о которых пишут американские СМИ, — Владимир Зеленский

Президент Зеленский заявил, что не может раскрыть конкретные цифры, однако потери ВСУ меньше тех, которые публикуют западные СМИ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина потеряла в войне с РФ менее 80 тысяч военнослужащих, о которых пишут американские СМИ. Об этом он сказал в интервью Kyodo News.

Президент пояснил, что не может раскрыть конкретные цифры, однако они меньше тех, которые публикуют западные СМИ. В то же время он отметил, что пока точно неизвестно, сколько украинцев погибло на временно оккупированных территориях.

Другие заявления Зеленского из интервью:

- С начала сентября потери Украины к РФ 1 до 8.

- Прежде всего, мы будем думать о том, как сохранить человеческую жизнь, а не о территории. Хотя территорию мы не оставим Путину и в перспективе все равно Украина восстановит территориальную целостность.

– Нам не хватает подготовленных и укомплектованных бригад. Из 14, о которых мы договаривались, готовы только 2. Нужно хотя бы 10. Именно поэтому россияне продвигаются на Востоке.

– Военных КНДР прибыло на территорию России примерно 12 тысяч. Уже ранены и погибли среди них.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.