20 хвилин і готово – очільник Мінцифри Федоров нагадав про бронювання співробітників у Дії без ТЦК

Позитивний результат бронювання автоматично відобразиться в Резерв+.

За словами Віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, щоб подати співробітників на бронювання в Дії, потрібно орієнтовно 20 хвилин.

Як зазначив очільник Мінцифри, система працює сама – Дія сама підтягує актуальну кількість працівників, доступних до бронювання, а також перевіряє відповідність вимогам. Дані передаються напряму в реєстр Оберіг. Без підписування паперових наказів, ходіння по держустановах і ТЦК.

Позитивний результат бронювання автоматично відобразиться в Резерв+.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», перші сім підприємств уже підтвердили статус критично важливих за новими критеріями для бронювання.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що з 1 грудня у Дії запрацювало онлайн-бронювання працівників – кого та як можна забронювати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.