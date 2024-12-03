20 минут и готово – глава Минцифры Федоров напомнил о бронировании сотрудников в Дії без ТЦК

Положительный результат бронирования автоматически отобразится в Резерв+.

По словам Вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, чтобы подать сотрудников на бронирование в Дії, нужно ориентировочно 20 минут.

Как отметил глава Минцифры, система работает сама – Дія само подтягивает актуальное количество работников, доступных к бронированию, а также проверяет соответствие требованиям. Данные передаются напрямую в реестр Оберег. Без подписания бумажных приказов, хождения по госучреждениям и ТЦК.

Положительный результат бронирования автоматически отобразится в Резерв+.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», первые семь предприятий уже подтвердили статус критически важных по новым критериям для бронирования.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что с 1 декабря в Дії заработало онлайн-бронирование работников – кого и как можно забронировать.

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