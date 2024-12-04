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У Міноборони відповіли, чому з опрацьованих 8500 рапортів про переведення відхилили 6500 заявок

07:36, 4 грудня 2024
Як військовим подати рапорт про зміну місця служби.
У Міноборони відповіли, чому з опрацьованих 8500 рапортів про переведення відхилили 6500 заявок
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За два з половиною тижні роботи сервісу зміни місця служби через застосунок Армія+ опрацьовано 8 500 рапортів на переведення, з яких 2 000 погодили. Про це заявили у Міноборони.

Наразі відхилено 6 500 рапортів, із них 70% — через такі причини:

  • неякісні фотокопії документів;
  • прикріплені не всі фотокопії сторінок з військового документа, що вказані у підказках в застосунку;
  • рекомендаційний лист старого зразка та має неповну інформацію про службу військового (новий зразок можна завантажити на платформі «Турбота про військовослужбовця».

Там пояснили, що для подачі рапорту необхідний лише військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від підрозділу, куди військовий хоче перевестися. Додатково може знадобитись висновок ВЛК. Наприклад, якщо за станом здоров’я військовому треба перевестись з бойової в тилову частину.

Кадровий центр ЗСУ має 72 години, щоб розглянути рапорт. Результат повідомляється військовому через Армія+.

У випадку погодження переведення Кадровий центр ЗСУ готує наказ, а військовослужбовець отримує сповіщення з його номером і датою. Цей наказ передається в частини через систему електронного документообігу (СЕДО).

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військові Міноборони військова служба

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