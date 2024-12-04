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В Минобороны ответили, почему из обработанных 8500 рапортов о переводе отклонили 6500 заявок

07:36, 4 декабря 2024
Как военным подать рапорт об изменении места службы.
В Минобороны ответили, почему из обработанных 8500 рапортов о переводе отклонили 6500 заявок
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За две с половиной недели работы сервиса смены места службы через приложение Армия+ обработано 8 500 рапортов на перевод, из которых 2 000 согласовали. Об этом заявили в Минобороны.

Отклонено 6 500 рапортов, из них 70% — по следующим причинам:

  • некачественные фотокопии документов;
  • прикреплены не все фотокопии страниц военного документа, указанные в подсказках в приложении;
  • рекомендательное письмо старого образца и имеет неполную информацию о службе военного (новый образец можно загрузить на платформе «Забота о военнослужащем»).

Там объяснили, что для подачи рапорта необходим только военный билет или удостоверение офицера и рекомендательное письмо от подразделения, куда военный хочет перевестись. Дополнительно может потребоваться заключение ВЛК. Например, если по состоянию здоровья военному нужно перевестись из боевой в тыловую часть.

Кадровый центр ВСУ имеет 72 часа, чтобы рассмотреть рапорт. Результат сообщается военному через Армию+.

В случае согласования перевода Кадровый центр ВСУ готовит приказ, а военнослужащий получает уведомление с его номером и датой. Этот приказ передается в части через систему электронного документооборота (СЭДО).

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военные Минобороны военная служба

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