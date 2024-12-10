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Підприємства, чия інфраструктура знищена ворогом, отримають право на реструктуризацію боргів

13:34, 10 грудня 2024
Денис Шмигаль повідомив, що відповідні критерії для теплопостачальників та водоканалів затвердили на засіданні Уряду.
Підприємства, чия інфраструктура знищена ворогом, отримають право на реструктуризацію боргів
Фото: kmu.gov.ua
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Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що право на реструктуризацію боргів отримають підприємства, чия інфраструктура знищена або пошкоджена ворогом та які розташовані на території активних бойових дій.

Відповідні критерії для теплопостачальників та водоканалів затвердили на засіданні Уряду, які відбулося 10 грудня.

«Прописуємо також алгоритм подання заявки на реструктуризацію боргу. Таким чином зменшимо борговий тиск на підприємства критичної інфраструктури на прифронтових територіях для успішного проходження опалювального сезону», - сказав він.

Також Шмигаль додав, що станом на зараз майже 100% усіх об’єктів — житлових будинків, лікарень, шкіл, дитсадків — підключені до тепла. Проблемними точками є Херсон, який страждає від ворожих обстрілів, та Кривий Ріг. У цих містах тривають активні ремонтні та відновлювальні роботи.

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Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль

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