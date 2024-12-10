Предприятия, чья инфраструктура уничтожена врагом, получат право на реструктуризацию долгов

Денис Шмыгаль сообщил, что соответствующие критерии для теплопоставщиков и водоканалов утвердили на заседании правительства.

Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что право на реструктуризацию долгов получат предприятия, чья инфраструктура уничтожена или повреждена врагом и расположены на территории активных боевых действий.

Соответствующие критерии для теплопоставщиков и водоканалов утвердили на заседании Правительства, которое состоялось 10 декабря.

«Прописываем также алгоритм подачи заявки на реструктуризацию долга. Таким образом, уменьшим долговое давление на предприятия критической инфраструктуры на прифронтовых территориях для успешного прохождения отопительного сезона», - сказал он.

Также Шмыгаль добавил, что по состоянию на сегодняшний день почти 100% всех объектов — жилых домов, больниц, школ, детсадов — подключены к теплу. Проблемными точками являются Херсон, страдающий вражескими обстрелами, и Кривой Рог. В этих городах продолжаются активные ремонтные и восстановительные работы.

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