До програми Доступні ліки додали нові препарати та дозволили купувати ліки за кошти зимової єПідтримки

Програму «Доступні ліки» також поширили на дітей.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що програму «Доступні ліки» модернізували та розширили.

А саме:

- Включили до переліку нові ліки. Це 30 нових діючих речовин. Зокрема препарати для ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб.

- Поширили програму на дітей, додаємо ліки у формі крапель і мазей.

- Розширили мережу аптек, задіяних у програмі. Зокрема, до неї приєднаються всі аптеки, які працюють у лікарнях.

- Зобов’язали аптеки пропонувати покупцям спочатку препарати за найнижчою ціною, враховуючи діючу речовину.

- Дали можливість за кошти «Зимової єПідтримки» придбати ліки українського виробництва.

«Програмою за 5 років скористалися понад 5 млн українців, підключено 15 тисяч аптек, доступно майже 600 препаратів. А в держбюджеті на 2025 рік на програму «Ще більш доступні ліки» закладено 6,6 млрд грн», - заявив Шмигаль.

Також він додав, що наразі працюють над тим, щоб ліки були доступними у найвіддаленіших населених пунктах. У 13-ти областях вже працюють мобільні аптеки. По всій країні включно з прифронтовими регіонами є можливість доставки медпрепаратів Укрпоштою.

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