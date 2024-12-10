В программу Доступные лекарства добавили новые препараты и позволили покупать лекарства за средства зимней єПідтримки

Программу «Доступное лекарство» также распространили на детей.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что программу «Доступные лекарства» модернизировали и расширили.

А именно:

- Включили в перечень новые лекарства. Это 30 новых действующих веществ. В частности, препараты для ревматологических, неврологических, глазных и эндокринологических болезней.

- Распространили программу на детей, добавляем лекарства в форме капель и мазей.

- Расширили сеть аптек, задействованных в программе. В частности, к ней присоединятся все аптеки, работающие в больницах.

- Обязали аптеки предлагать покупателям сначала препараты по самой низкой цене, учитывая действующее вещество.

- Дали возможность за средства «Зимней єПідтримки» приобрести лекарства украинского производства.

«Программой за 5 лет воспользовалось более 5 млн украинцев, подключено 15 тысяч аптек, доступно почти 600 препаратов. А в госбюджете на 2025 год на программу «Еще более доступное лекарство» заложено 6,6 млрд грн», - заявил Шмыгаль.

Также он добавил, что сейчас работают над тем, чтобы лекарство было доступным в самых отдаленных населенных пунктах. В 13 областях уже работают мобильные аптеки. По всей стране, включая прифронтовые регионы, есть возможность доставки медпрепаратов Укрпочтой.

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