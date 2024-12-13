На Житомирщині ув’знили підрядника, який привласнив майже 800 тисяч гривень на заміні вікон у ліцеї після ракетного удару

Чоловіку призначили 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На Житомирщині покарали підрядника, який привласнив майже 800 тисяч гривень на заміні вікон у ліцеї після ракетного удару. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Його засудили до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Крім того, з нього стягнули майже 780 тисяч гривень завданої державі шкоди.

Доведено, що підрядник вчинив шахрайські дії під час заміни вікон в одному з ліцеїв Бердичева, який зазнав пошкоджень внаслідок ракетного обстрілу у березні 2022 року.

Він зобов’язався встановити в аудиторіях 30 металопластикових вікон. Вартість ремонтних робіт становила майже 850 тис грн. Вони профінансовані за кошти резервного фонду держбюджету України, які виділяються на відновлення пошкодженої воєнними діями інфраструктури.

Директор товариства проігнорував вимоги щодо будівництва й експлуатації віконних конструкцій у навчальних закладах. Він використав дешеві матеріали, хоча в офіційних документах видав їх за якісні.

Судова експертиза встановила, що понад 90% робіт не відповідають нормативам і не можуть бути прийнятими в експлуатацію.

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