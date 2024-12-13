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На Житомирщине посадили подрядчика, который присвоил почти 800 тысяч гривен на замене окон в лицее после ракетного удара

13:36, 13 декабря 2024
Мужчине назначили 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
На Житомирщине посадили подрядчика, который присвоил почти 800 тысяч гривен на замене окон в лицее после ракетного удара
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В Житомирской области наказали подрядчика, который присвоил почти 800 тысяч гривен на замене окон в лицее после ракетного удара. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Его приговорили к 5 годам заключения с конфискацией имущества.

Кроме того, с него взыскали почти 780 тысяч гривен нанесенного государству ущерба.

Доказано, что подрядчик совершил мошеннические действия во время замены окон в одном из лицеев Бердичева, который получил повреждения в результате ракетных обстрелов в марте 2022 года.

Он обязался установить в аудиториях 30 металлопластиковых окон. Стоимость ремонтных работ составила почти 850 тыс. грн. Они профинансированы за счет резервного фонда госбюджета Украины, которые выделяются на восстановление поврежденной военными действиями инфраструктуры.

Директор общества проигнорировал требования строительства и эксплуатации оконных конструкций в учебных заведениях. Он использовал дешевые материалы, хотя в официальных документах выдал их как качественные.

Судебная экспертиза установила, что более 90% работ не отвечают нормативам и не могут быть приняты в эксплуатацию.

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суд приговор Житомирская область

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