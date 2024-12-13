Google Play прекращает монетизацию российским разработчикам

Разработчики из России не смогут зарабатывать на своих приложениях, размещенных в Google Play.

Фото: gagadget.com

С 26 декабря 2024 года Google Play прекратит производить платежи в адрес разработчиков, чьи банковские счета находятся в России. Доход от продаж по всему миру не будет начисляться. Об этом сообщили росСМИ.

Так же станет невозможна монетизация - с указанной даты будут отклоняться все попытки пользователей приобрести платные приложения, сделать покупку или оформить подписку у тех разработчиков, банковский аккаунт которых находится в стране-агрессоре.

Завершить расчеты с разработчиками приложений из России Google Play собирается до 15 января.

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