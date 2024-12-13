Google Play припиняє монетизацію російським розробникам

З 26 грудня 2024 Google Play припинить робити платежі на адресу розробників, чиї банківські рахунки знаходяться в Росії. Дохід від продажу по всьому світу не нараховуватиметься. Про це повідомили росЗМІ.
Так само стане неможлива монетизація - із зазначеної дати будуть відхилятися всі спроби користувачів придбати платні програми, зробити покупку або оформити передплату у тих розробників, банківський обліковий запис яких знаходиться в країні-агресорці.
Завершити розрахунки з розробниками додатків із Росії Google Play збирається до 15 січня.
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