Google Play припиняє монетизацію російським розробникам

Розробники з Росії не зможуть заробляти на своїх додатках, розміщених у Google Play.

Фото: gagadget.com

З 26 грудня 2024 Google Play припинить робити платежі на адресу розробників, чиї банківські рахунки знаходяться в Росії. Дохід від продажу по всьому світу не нараховуватиметься. Про це повідомили росЗМІ.

Так само стане неможлива монетизація - із зазначеної дати будуть відхилятися всі спроби користувачів придбати платні програми, зробити покупку або оформити передплату у тих розробників, банківський обліковий запис яких знаходиться в країні-агресорці.

Завершити розрахунки з розробниками додатків із Росії Google Play збирається до 15 січня.

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