Володимир Зеленський привітав єврейську громаду зі святом Хануки

Президент України привітав іудеїв із Ханукою.

Президент України Володимир Зеленський привітав єврейську громаду з Ханукою.

«Сьогодні і Різдво, і початок Хануки. Це дуже добре, що в Україні ми можемо з повагою одне до одного відзначати такі свята, спілкуватись, разом жити й бажати різним людям однієї перемоги – перемоги світла над темрявою», - зазначив він.

Глава держави разом із рабинами України запалив ханукальні свічки. За його словами, саме цю ханукальну менору подарував Президент Аргентини Хавʼєр Мілей під час інавгурації в грудні торік.

«Вітаю єврейську громаду зі святом. Бажаю іудейським родинам миру, радості та щедрої долі. Нехай ханукія горить у кожній оселі, надає сил і наповнює новими надіями, зміцнює віру в силу правди та справедливості», - сказав Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.