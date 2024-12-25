Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину с праздником Хануки

Президент Украины поздравил иудеев с Ханукой.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину с Ханукой.

«Сегодня и Рождество, и начало Хануки. Это очень хорошо, что в Украине мы можем с уважением друг к другу отмечать такие праздники, общаться, вместе жить и желать разным людям одной победы – победы света над тьмой», - отметил он.

Глава государства вместе с раввинами Украины зажег ханукальные свечи. По его словам, именно эту ханукальную менору подарил Президент Аргентины Хавьер Милей во время инаугурации в декабре прошлого года.

«Поздравляю еврейское общество с праздником. Желаю иудейским семьям мира, радости и щедрой судьбы. Пусть ханукия горит в каждом доме, придает силы и наполняет новыми надеждами, укрепляет веру в силу правды и справедливости», - сказал Президент.

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