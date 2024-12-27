Наказ про припинення трудового договору видається на підставі свідоцтва про смерть або рішення суду.

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В Управлінні інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснили, як припиняються трудові відносини у разі смерті працівника.

З 19 липня 2022 року, після набуття чинності Законом України від 01.07.2022 №2352-IX, Кодекс законів про працю (КЗпП) було оновлено.

Нововведення передбачають можливість припинення трудових відносин із працівником у разі його смерті, визнання судом безвісно відсутнім або оголошення померлим (п. 8-2 ч. 1 ст. 36 КЗпП).

Наказ про припинення трудового договору видається на підставі свідоцтва про смерть або рішення суду.

У більшості випадків дата видання наказу не збігатиметься з датою смерті, однак у самому документі дата припинення трудового договору має відповідати даті, зазначеній у свідоцтві.

Копії наказу та свідоцтва додаються до особової картки працівника.

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